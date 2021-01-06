35＋大搜捕｜湯家驊稱「暫時睇唔到」民主派初選違《港區國安法》 (10:58)

湯家驊指出，顛覆國家政權罪有數項元素，包括任何人組織、策劃、實施、參與活動；使用武力、威脅使用武力或者其他非法手段；嚴重干擾、阻撓政府機關履行職能。他認為，議員否決政府議案是很正常的行為，看不到否決議案會顛覆特區政權，不會令政府完全癱瘓。他稱，唯一可能違反《港區國安法》的是，否決所有撥款導致政府沒資金作管治工作，此舉或會屬嚴重干擾政權機關履行職責的問題。

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