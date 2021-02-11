35＋大搜捕｜戴耀廷、胡志偉、楊岳橋等53人被捕　涉去年35＋初選涉顛覆國家政權罪【附名單、短片】 (18:04)

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被捕53人名單

立法會前議員（16人）

1/區諾軒

2/毛孟靜

3/黃碧雲

4/譚文豪

5/胡志偉

6/朱凱廸

7/尹兆堅

8/郭家麒

9/楊岳橋

10/陳志全

11/林卓廷

12/范國威

13/梁國雄

14/鄺俊宇

15/涂謹申

16/李國麟

現任區議員（20人）

17/趙家賢

18/鍾錦麟

19/袁嘉蔚

20/梁晃維

21/鄭達鴻

22/徐子見

23/楊雪盈

24/彭卓棋

25/岑子杰

26/何啟明

27/劉偉聰

28/李嘉達

29/施德來

30/張可森

31/伍健偉

32/譚凱邦

33/柯耀林

34/岑敖暉

35/王百羽

36/李予信

其他（17人）

37/香港大學前法律系副教授戴耀廷

38/民主動力司庫關尚義

39/「初選三不投」發起人吳政亨

40/半島連線召集人馮達浚

41/樹仁大學學生會前會長劉澤鋒

42/印裔社工安德里Jeffrey Andrews

43/前學民思潮發言人黃子悅

44/北區連線成員呂智恆

45/醫管局員工陣線主席余慧明

46/民間集會團隊發言人劉頴匡

47/「立場新聞」前記者何桂藍

48/職工盟主席吳敏兒

49/公開大學護理系學生鄒家成

50/阿布泰國生活百貨創辦人林景楠

51/嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融

52/仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑

53/專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文

【15:50】民主黨facebook：胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲已被捕；警方已到趙家賢家中。

楊岳橋facebook：AY今早清晨6時許遭警方上門以「顛覆國家政權罪」拘捕。

岑子杰facebook：岑子杰今早被警察以涉嫌違反國安法上門拘捕。據知與去年參與民主派初選有關。

岑敖暉facebook：岑敖暉今早6時多被國安處上門拘捕，與35+初選有關，被控與國安法相關罪名，暫時未知會被送至哪間警署。

新民主同盟范國威facebook：我正俾警方上門拘捕，罪名係參加初選。

余慧明facebook：余慧明今早約6時被香港警察上門拘捕，暫時已知與35+初選有關，涉嫌顛覆國家違反國安法被拘捕。警方手持搜查令，將余慧明及其家人電腦沒收。

區諾軒今晨亦被警方上門以涉嫌顛覆國家政權罪拘捕，他被指於去年組織及策劃35+公民投票初選計劃，旨在嚴重阻撓、干擾、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能。律師團隊已前往協助。

因包圍灣仔警總案判囚的黃之鋒，其facebook專頁表示警方今晨以涉嫌違反國安法為由，到黃之鋒住所搜查近1.5小時；由於黃之鋒正在服刑，或有可能在獄中被警方調查。

阿布泰國生活百貨老闆林景楠透過facebook專頁表示已被捕。林景楠下午被帶返其位於葵涌九龍貿易中心辦公室，警方蒐證逾四小時，有警員帶走辦公室內直幡、宣傳品等證物，林景楠在被帶上車途中喊「香港人加油」。

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