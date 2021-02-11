35＋大搜捕｜戴耀廷、胡志偉、楊岳橋等53人被捕　涉去年35＋初選涉顛覆國家政權罪【附名單、短片】 (18:04)

【18:04更新】民主黨胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、公民黨楊岳橋、社民連岑子杰等多名泛民人物今早（6日）被捕。警方國安處今晨拘捕53人，涉參與去年立法會35+初選，涉嫌違反顛覆國家政權罪。負責統籌民主派初選的戴耀廷亦被捕，被帶返馬鞍山警署。據了解，6名涉組織策劃的人包括戴耀廷、立法會前議員區諾軒、區議員趙家賢、鍾錦麟、民主動力司庫關尚義及「初選三不投」發起人吳政亨。據了解，所有被捕者今晚會被通宵扣查，區諾軒則因原本正在酒店隔離，被捕後已保釋，繼續在酒店隔離，而其護照被警方根據《港區國安法》第43條扣起。1月7日報道：被捕人陸續獲保釋 包括黃碧雲譚文豪岑敖暉
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被捕53人名單
立法會前議員（16人）
1/區諾軒
2/毛孟靜
3/黃碧雲
4/譚文豪
5/胡志偉
6/朱凱廸
7/尹兆堅
8/郭家麒
9/楊岳橋
10/陳志全
11/林卓廷
12/范國威
13/梁國雄
14/鄺俊宇
15/涂謹申
16/李國麟
現任區議員（20人）
17/趙家賢
18/鍾錦麟
19/袁嘉蔚
20/梁晃維
21/鄭達鴻
22/徐子見
23/楊雪盈
24/彭卓棋
25/岑子杰
26/何啟明
27/劉偉聰
28/李嘉達
29/施德來
30/張可森
31/伍健偉
32/譚凱邦
33/柯耀林
34/岑敖暉
35/王百羽
36/李予信
其他（17人）
37/香港大學前法律系副教授戴耀廷
38/民主動力司庫關尚義
39/「初選三不投」發起人吳政亨
40/半島連線召集人馮達浚
41/樹仁大學學生會前會長劉澤鋒
42/印裔社工安德里Jeffrey Andrews
43/前學民思潮發言人黃子悅
44/北區連線成員呂智恆
45/醫管局員工陣線主席余慧明
46/民間集會團隊發言人劉頴匡
47/「立場新聞」前記者何桂藍
48/職工盟主席吳敏兒
49/公開大學護理系學生鄒家成
50/阿布泰國生活百貨創辦人林景楠
51/嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融
52/仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑
53/專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文
【15:50】民主黨facebook：胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲已被捕；警方已到趙家賢家中。
楊岳橋facebook：AY今早清晨6時許遭警方上門以「顛覆國家政權罪」拘捕。
岑子杰facebook：岑子杰今早被警察以涉嫌違反國安法上門拘捕。據知與去年參與民主派初選有關。
岑敖暉facebook：岑敖暉今早6時多被國安處上門拘捕，與35+初選有關，被控與國安法相關罪名，暫時未知會被送至哪間警署。
新民主同盟范國威facebook：我正俾警方上門拘捕，罪名係參加初選。
余慧明facebook：余慧明今早約6時被香港警察上門拘捕，暫時已知與35+初選有關，涉嫌顛覆國家違反國安法被拘捕。警方手持搜查令，將余慧明及其家人電腦沒收。
區諾軒今晨亦被警方上門以涉嫌顛覆國家政權罪拘捕，他被指於去年組織及策劃35+公民投票初選計劃，旨在嚴重阻撓、干擾、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能。律師團隊已前往協助。
因包圍灣仔警總案判囚的黃之鋒，其facebook專頁表示警方今晨以涉嫌違反國安法為由，到黃之鋒住所搜查近1.5小時；由於黃之鋒正在服刑，或有可能在獄中被警方調查。
阿布泰國生活百貨老闆林景楠透過facebook專頁表示已被捕。林景楠下午被帶返其位於葵涌九龍貿易中心辦公室，警方蒐證逾四小時，有警員帶走辦公室內直幡、宣傳品等證物，林景楠在被帶上車途中喊「香港人加油」。
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