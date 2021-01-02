新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:24)

本港周六（2021年1月2日）新增35宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月27日至2021年1月2日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
朗豪坊
新港中心 元氣壽司
始創中心 海港酒家
莊士倫敦廣場 新新酒樓
港威商場 Cova Ristorante & Caffe
油麻地街市
○深水埗區
石硤尾商場
北河街市政大廈
福榮街68及70號 功夫點心
荔枝角道323號 康瑞甜品
○觀塘區
順利街市
順利商場 茗港酒家
康寧道56號 譚仔雲南米線
坪石邨鑽石樓 金華餐廳
麗港城商場
○九龍城區
海悅廣場 囍宴
九龍城市政大廈
晴朗商場
九龍城廣場
福佬村道 銀龍茶餐廳、海景粥店茶餐廳
土瓜灣市政大廈暨政府合署
獅子石道 地茂館燒味粥麵餐廳
何文田廣場
何文田街市 樂家粥館
○黃大仙區
彩雲商場
現崇山商場
牛池灣市政大廈
樂富廣場 瑞士咖啡室
黃大仙中心北館 翠華餐廳、大快活
黃大仙中心南館 麥當勞
○東區
北角海逸酒店
小西灣廣場 一粥麵
○南區
影灣園 露台餐廳
奧華行旅．香港仔
○灣仔區
新豪大廈 帝樂-德國餐廳
大有廣場 Delifrance
駱克道151號 大家樂
皇室堡
名珠城
○屯門區
良景廣場
○西貢
新都城中心1期 海港酒家
新都城中心2期 一粥麵
○離島區
東薈城
逸東商場
迎東商場 合和牛腩
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月2日）
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