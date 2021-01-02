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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (21:24)

本港周六（2021年1月2日）新增35宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月27日至2021年1月2日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

朗豪坊

新港中心 元氣壽司

始創中心 海港酒家

莊士倫敦廣場 新新酒樓

港威商場 Cova Ristorante & Caffe

油麻地街市

○深水埗區

石硤尾商場

北河街市政大廈

福榮街68及70號 功夫點心

荔枝角道323號 康瑞甜品

○觀塘區

順利街市

順利商場 茗港酒家

康寧道56號 譚仔雲南米線

坪石邨鑽石樓 金華餐廳

麗港城商場

○九龍城區

海悅廣場 囍宴

九龍城市政大廈

晴朗商場

九龍城廣場

福佬村道 銀龍茶餐廳、海景粥店茶餐廳

土瓜灣市政大廈暨政府合署

獅子石道 地茂館燒味粥麵餐廳

何文田廣場

何文田街市 樂家粥館

○黃大仙區

彩雲商場

現崇山商場

牛池灣市政大廈

樂富廣場 瑞士咖啡室

黃大仙中心北館 翠華餐廳、大快活

黃大仙中心南館 麥當勞

○東區

北角海逸酒店

小西灣廣場 一粥麵

○南區

影灣園 露台餐廳

奧華行旅．香港仔

○灣仔區

新豪大廈 帝樂-德國餐廳

大有廣場 Delifrance

駱克道151號 大家樂

皇室堡

名珠城

○屯門區

良景廣場

○西貢

新都城中心1期 海港酒家

新都城中心2期 一粥麵

○離島區

東薈城

逸東商場

迎東商場 合和牛腩

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月2日）

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