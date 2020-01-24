深水埗主教山配水庫｜百年配水庫誤當水缸　文物保育專員承認敏感度不足致歉 (19:17)

水庫100石柱4已拆卸

今午近3時，蔣志豪及水務署供應及分配（市區）科九龍區總工程師何禮華到主教山視察。何禮華表示，水庫內部100條石柱中，有4條已被拆卸，另有20米乘10米天花被拆卸。蔣志豪相信，建築損毁幅度不大，又稱因上址為政府土地建築，加上清拆工程已停工，古蹟辦認為毋須將水庫列作暫定古蹟。

蔣志豪說，水務處曾於2017年諮詢古物諮詢委員會，據當時資料及溝通，該水務設施被理解成水缸，而根據古諮會指引，水缸為不受評級構建物，古諮會於同年3月將水缸列為不作評級的構建物，判斷為毋須作出跟進。蔣志豪承認，事件為部門間溝通敏感度不足，導致「掛萬漏一」，他表示「想講一聲唔好意思」，其後再就此表示「對唔住」。

據蔣志豪了解，水庫於70年代終止運作，由於內部環境黑暗、平常無人內進，考察存在限制。被問到清拆工程開展前古蹟辦有否派員到場視察，蔣志豪未有正面回應，只重申部門將水庫理解成水缸，而平日流程亦需視乎實際情況決定是否進行實地視察。

蔣志豪表示，現知道水庫具特殊建築特色，非簡單建築，古蹟辦已作即時檢討，並提醒各部門進行大型工程時，如涉及歷史建築、文物保育或戰前建築物，須諮詢古蹟辦，而古蹟辦處理諮詢時，亦應提高敏感度。他續說，古蹟辦將就水庫作深入研究，並聯絡歷史建築評審委員會，考慮建築物是否需作評級，古蹟辦正爭取盡快完成相關工作，期望於數月後提交研究結果。

區議員：水務署文件無提水庫屬百年建築

民協深水埗區議員譚國僑認為，水務署在清拆過程中作出隱瞞。他指出，清拆工程是基於居民休憩需要及水庫有倒塌危機而展開，而署方於區議會提交的文件中，並無資訊提及水庫為百年建築，只稱是水缸，故區議會對水庫無古蹟想像。

倡水庫列暫定古蹟

深水埗區議員何啟明補充說，署方於今年5月的區議會上提供兩張水庫圖片，顯示水庫頂部有樹根，惟照片較暗，認為署方提供的資料及相片「好有限」。他續說，署方於區議會上「隻字不提涉及歷史建築」，區議會對處方曾與古諮會溝通亦毫不知情，認為水務署涉誤導區議會。他另說，將水庫列作暫定古蹟如「定心丸」，可令市民安心，政府將為水庫進行保育、不會出爾反爾，並以更高規格處理文物。

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