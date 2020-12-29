浸大傳理學院啟用事實查核中心　查核網上可疑新聞 (14:31)

中心的團隊共有12人，每日從本港各大網上和社交媒體平台篩選出可疑的內容，涵蓋政治、疫情等不同議題，內容經調查後，分別經專業顧問審批查證報告。可疑內容會被分類為「真實」、「部分真實」、「錯誤」或「無法確定」。

中心亦已推出​「BU FactCheck」流動應用程式​，公眾現可下載程式查核報告內容。中心優先邀請傳媒工作者及專業人士註冊用戶，協助查證工作，希望最快下年能開放予公眾參與。

浸大副教授李文表示，中心早前電話調查1200名港人，結果顯示兩成人認為常用媒體多假新聞，四成人認為「一半半」，顯示假資訊氾濫，提醒市民應留意資訊來源是否可靠。

助理教授張引表示，社交媒體成為傳播假新聞的主要渠道，因網民傾向「相信自己願意相信的資訊」，當假資訊與網民立場相同，網民會更願意將該些假資訊傳播出去。

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