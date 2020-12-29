浸大傳理學院啟用事實查核中心　查核網上可疑新聞 (14:31)

香港浸會大學傳理學院宣布正式啟用「香港浸會大學事實查核中心」，中心由今年9月起試行人工查核，現已發表21宗報告，預計未來3至5年能以人工智能篩選及查核可疑新聞。負責中心管理運營的助理教授曾姿穎表示，假新聞主要在社交媒體出現，例如有立場的專頁，而該些假資訊容易引起很多的正或負評，當中較多涉及中美政治內容。
中心的團隊共有12人，每日從本港各大網上和社交媒體平台篩選出可疑的內容，涵蓋政治、疫情等不同議題，內容經調查後，分別經專業顧問審批查證報告。可疑內容會被分類為「真實」、「部分真實」、「錯誤」或「無法確定」。
中心亦已推出「BU FactCheck」流動應用程式，公眾現可下載程式查核報告內容。中心優先邀請傳媒工作者及專業人士註冊用戶，協助查證工作，希望最快下年能開放予公眾參與。
浸大副教授李文表示，中心早前電話調查1200名港人，結果顯示兩成人認為常用媒體多假新聞，四成人認為「一半半」，顯示假資訊氾濫，提醒市民應留意資訊來源是否可靠。
助理教授張引表示，社交媒體成為傳播假新聞的主要渠道，因網民傾向「相信自己願意相信的資訊」，當假資訊與網民立場相同，網民會更願意將該些假資訊傳播出去。
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