張祺忠涉殺妻｜辯方臨牀心理學家：張祺忠被妻言語暴力甚至心理虐待 (14:15)

被告張祺忠（56歲）否認於或約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲）；他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。

臨牀心理學家鄭健榮今以辯方專家證人身分作供。他供稱，根據他與被告、被告的子女和同事進行的心理量化評估，被告的子女發現，被告的情緒控制嚴重失調，形容即使被告面對輕微壓力，他亦會有巨大和不正常的情緒反應。

鄭健榮指出，張祺忠妻子不顧他人感受等性格特徵，令她與其他人難以相處，亦屬被告情緒管理明顯變弱的主因。鄭健榮又稱，張祺忠妻子給予他的壓力，多時屬語言暴力甚至心理虐待的程度，水平介乎中等至嚴重，當中包括對被告的個人侮辱和攻擊，以及語言侮辱和傷害。

被告早前供稱忘記殺妻的過程，鄭健榮表示，當一個人處於極大壓力、理性被情緒騎劫，當事人可能完全忘記當時的經過。他又稱，他與被告會面期間得悉，被告長期受心理虐待下，會以壓抑情緒作為「求生本能」，令他以較正常的狀態處理日常生活的問題。

精神科醫生何美怡同樣以辯方專家證人身分作供。她供稱，被告的精神狀況自2013年開始惡化，案發時患抑鬱症。她又稱，被告於2018年4月有細菌入血的情況，反映被告承受長期壓力，導致其免疫系統受損。

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