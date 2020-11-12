社署院舍服務員涉非法集結拒捕　警：被告叫囂「黑警」引混亂 (17:35)

被告蔡婉琼（51歲）報稱社署院舍服務員，她被控非法集結、拒捕及違反《禁蒙面法》3罪，即去年11月12日在天水圍天湖路與天耀路交界，與其他不知名的人參與非法集結，在非法集結期間使用蒙面用品，以及抗拒警長9486陳曉原。

拘捕被告的警長陳曉原作供稱，案發當晚有多人在現場聚集，有示威者叫囂及向警方投石，又照射雷射筆，但承認同場有不少「街坊」。

陳曉原憶述，警方曾多次施放催淚彈驅散，但煙散後示威者又聚集，此時發現被告在他3至4米外，不斷叫囂「黑警」、「破壞天水圍社區」等，並稱此後被告背後約70人跟隨叫囂，附近亦有人投石，遂認定被告牽引混亂，打算上前截查。

陳曉原續說，被告不合作，多番警告後仍不願脫口罩，遂扯去她的口罩，此時被告用力推陳曉原心口，陳曉原遂命令同僚將被告制服，但被告極力反抗，遭按壓地上仍不斷滾地，致自己臉頰擦傷。

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