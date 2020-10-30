梁振英稱港獨不能討論　不認同楊潤雄只要求討論有「不可行」結論　 (21:45)

梁振英強調，港獨問題並非「不可行」，而是「不應該、本身是錯的」，質疑若教授批判思維、言論自由，「學校、家長，想不想（學生在）教師引導下講父母是非？」他舉例，如果學生出身基層，或對樣貌、身體不滿意，教師可否鼓勵學生批判父母，「不行，是絕對的，港獨如是，不能討論」。

梁振英又稱，組織政治運動的人招收對象多為青少年；他憶述當年黑社會「收手下」往往在球場着手，「政治運動，收青年人做馬前卒、做炮灰，不在球場，在校園」，認為教育局要高度關注，否則校園或變招收基地，又呼籲家長要花時間了解子女想法、網上結識對象等。

此外，近日有傳警方設立《港區國安法》「報料熱線」，梁振英認為並非搞人與人之間的鬥爭，而是所有犯法行為都應該舉報，舉例若眼見涉炸彈等有恐怖主義的迹象，都應該舉報。

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