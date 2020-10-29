馬會擬歇暑期間增14日同步聯播非本地賽事　料增3.5億元博彩稅 (17:45)

馬會指出，增加14個同步聯播日將為每個馬季增加約3.5億元博彩稅、創造約1100個就業機會，帶來額外收入用作慈善捐款用途；馬會表示，這對青少年影響十分輕微，現時透過馬會投注同步聯播非本地賽事的人當中，約80%人年齡為40歲或以上，只有不足1%投注者年齡介乎18至21歲。此外，馬季歇暑期間暫停本地賽馬的安排會維持，屆時兩個馬場將不會開放。

馬會現時可在每個賽馬季度舉辦不多於88個本地賽馬日、在本地賽馬日同步聯播10場非本地賽事，以及在23個非本地賽馬日同步聯播非本地賽事，並接受相關賽事的投注；所有本地及非本地賽事的博彩活動均不得在歇暑期間（即7月17日至8月31日）進行。

公眾如欲就馬會建議發表意見，可於今年11月27日或之前以郵遞、傳真或電郵將意見書提交至博彩及獎券事務委員會秘書處，詳情可參閱民政事務局網頁。

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