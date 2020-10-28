天氣｜天文台料明日多雲有陣雨　周末天晴乾燥 (16:30)

【16:30】本港地區今晚（28日）及明日（29日）天氣預測多雲，有幾陣雨，晚間雨量較多。氣溫介乎22至26度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸吹強風。展望周五短暫時間有陽光，周末及下周初天晴乾燥，早晚稍涼。
一股強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，與熱帶氣旋莫拉菲相關的雨帶正為沿岸地區帶來有雨的天氣。
位於西北太平洋的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。下午4時，颱風莫拉菲集結在峴港之東南偏南約80公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過中南半島並減弱。
【08:00】一股強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸地區。此外，強颱風莫拉菲的外圍雲帶正覆蓋南海北部。
上午8時，莫拉菲集結在峴港之東南約260公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海中部，移向越南。
本港地區今日天氣預測大致多雲及有幾陣雨。最高氣溫約27度。吹清勁東至東北風，離岸吹強風，高地間中吹烈風。展望明日多雲及有幾陣雨。隨後數天天色好轉，早晚稍涼。
(天文台)
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