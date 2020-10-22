香港學生國際勝任力全球排第三　教育局︰港學校課程涵蓋全球化課題 (19:30)

教育局發言人表示，在認知測驗中，香港15歲學生排名第三，平均分為542分，遠高於所有參與國家或經濟體系平均水平的474分。香港學生在全球和跨文化議題上已掌握良好的知識，這值得鼓舞，對香港作為國際都會至為重要。

問卷調查顯示，相比其他表現前列的國家或經濟體系，香港學校課程廣泛涵蓋全球化課題內容。香港亦受惠於很多學生可在家中說兩種或以上語言，這有利於學生發展國際勝任力。

教育局指出，根據調查結果，需加強改善學生欣賞不同文化的視野和在多元文化環境中的適應能力，局方會參考是次研究結果及繼續與業界相關的持份者合作，培養學生珍惜文化的多樣和包容的態度和思維。

國際勝任力被定義為一種多維能力，包括審視本地、全球和跨文化議題；理解和欣賞不同的觀點與角度；與他人進行成功和尊重的互動；以及以行動促進群體的福祉和照顧可持續發展的需要。是次國際勝任力評估考核學生對全球和跨文化議題的認知，主題涵蓋貧窮、經濟互存、移民、不平等、環境風險、衝突、文化差異和定型觀念等。

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