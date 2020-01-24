國泰裁員港龍停運｜CEO鄧健榮：35年港龍品牌完結　屬選無可選、非不得已決定 (14:00)

鄧健榮解釋，集團每月現金消耗達15億至20億元，形容這是不能持續的現狀，必須果斷重組。他亦稱，這是選無可選、非不得已的決定，是為了增加國泰競爭力及成本效益，會以國泰航空及香港快運申請營運港龍原有的大部分航線。

鄧健榮又稱，政府委派的觀察員曾有提點，不論國泰作出什麼商業決定，也要一如既往注重社會責任。

國泰集團主席賀以禮則表示，是次集團重組成本約為22億元，除了削減職位及停運國泰港龍，高層本年及來年會減薪，讓現金得以保留，預料重組後每月能減省5億元現金消耗。

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