國泰裁員港龍停運｜CEO鄧健榮：35年港龍品牌完結　屬選無可選、非不得已決定 (14:00)

國泰航空集團今日（21日）公布業務重組，集團旗下的國泰港龍航空即時停止營運，所有2500名港龍員工會被辭退。國泰管理層下午舉行網上記者會，行政總裁鄧健榮表示，國泰港龍航空停運，有35年歷史的港龍品牌亦中止，今後集團會聚焦國泰品牌及較低成本的香港快運品牌。
鄧健榮解釋，集團每月現金消耗達15億至20億元，形容這是不能持續的現狀，必須果斷重組。他亦稱，這是選無可選、非不得已的決定，是為了增加國泰競爭力及成本效益，會以國泰航空及香港快運申請營運港龍原有的大部分航線。
鄧健榮又稱，政府委派的觀察員曾有提點，不論國泰作出什麼商業決定，也要一如既往注重社會責任。
國泰集團主席賀以禮則表示，是次集團重組成本約為22億元，除了削減職位及停運國泰港龍，高層本年及來年會減薪，讓現金得以保留，預料重組後每月能減省5億元現金消耗。
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