涉協助偷運羅漢齋飯進收押所　3人撤罪准自簽守行為 (18:15)

李友連（50歲）原被控將未獲授權物品引進監獄罪，另丘彩芳（64歲）原被控協助將未獲授權物品引進監獄罪；至於林傲軒（25歲）則被控促致未獲授權物品引進監獄罪。

案情指，林傲軒於2月15日到荔枝角收押所探望一名還押男子連潤發（音譯），當時對話內容有錄音，懲教人員亦在監察，人員聽到林傲軒跟連潤發說「同你入咗飯，晏晝應該有齋食」，遂報告上級。

兩天後，懲教人員檢查由供應商永光食物中心（音譯）提供的飯盒，發現其中一個飯盒不是食物餐單所批准的食物。李友連是送貨人，她警誡下承認知道該飯盒不獲批准，聲稱是應同事要求送貨；丘彩芳則承認接收該訂單。

翻查資料，連潤發是2016年旺角大衝突中暴動罪成的被告，被判囚3年，去年7月刑滿出獄，惟他之後在11月18日的理大衝突中再被控暴動罪，至今一直還押。

其他報道：5人認6．10立法會外非法集結 2人判教導所、3人囚4個月

其他報道：消息：警隊高層變動 周一鳴、陳俊燊對調職位 曾正科坐正新界北指揮官

其他報道：港大畢業生涉咬斷警長無名指 同場手指骨折警司作供：屈曲程度比以往差