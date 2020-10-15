香港快運推「Flycation」反應踴躍　乘客機場內行動受限 (18:40)

是次香港飛香港的體驗飛行客機為A320 NEO，原有188個客位，在社交距離措施下留空中間一排位置，只提供124個客位。乘客在機場及機上需全程戴口罩。在體驗日，HK Express招待旅行社代理、KOL等，不少人表現雀躍，惟不少參加者明顯多於4人一起合照自拍，疑違反限聚令。

每當飛機低飛，機長都會介紹沿途景色，如維多利亞港、南丫島及長洲等香港風光特色，及後有機組人員與乘客玩「Bingo」。整個航程歷時約1.5小時。HK Express行政總裁吳潔文表示，今年對大家而言並非容易，「旅遊將與以往不再一樣」。機上空中服務員有售賣探熱針等防疫用品，但不提供食物，只提供每人一瓶水。

上星期五（19日）HK Express開賣後兩小時内，所有官方銷售渠道的機票經已全部售罄。另有11間旅行社會售賣「#UOFlycation」機票套票。縱橫遊常務董事袁振寧表示已售出幾套；中旅社自由行業務中心海外線業務總監陳秀娟同樣稱已售出部分套票。媒體「又飛啦！」創辦人周錦基表示，有關Flycation的單一稿件便已吸引60至70萬點閱率，是十分罕見的好成績，足見港人渴望旅行已久，對此類產品大感興趣。

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