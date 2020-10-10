范徐麗泰：行政機關回歸後影響力減　稱媒體教師散播「反中亂港」信息 (15:10)

范徐麗泰認為，2003年七一大遊行損害政府威信，並打擊建制派選情，她稱建制派在選舉的得票率一直無法超過50%；年輕選民傾向支持反對派，導致批評政府的聲音增加；范太認為行政主導自2004年起便難以全面落實。

范太又稱，回歸前，有行政局（行政會議前身）議員兼任立法局議員，他們會在立法局解釋政府政策，並為政府拉票；但前港督彭定康提倡「兩局分家」，導致回歸後行政會議有如「廢了武功」，市民對行政會議非官守成員的認知不高，行會協助政府的功能被大大削弱。范太又認為，反對派議員常提出司法覆核以解決與政府的矛盾，令司法機關的影響力增加，同時降低行政機關的影響力。

此外，范太形容2019年的反修例示威為「顔色革命」，香港受到英美政府、台獨力量等外國勢力干預；她認為有香港媒體、教師散播「反中亂港」的信息，部分建制派亦為選情激進地批評政府，令政府施政更困難。

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