新冠肺炎｜陳漢儀：「staycation」不宜開派對　將約見業界提醒嚴守防疫措施 (16:55)

陳漢儀又稱，明日（9日）起醫管局轄下46間普通科門診派發樣本包時間延長，新時間為周一至五上午9時至下午1時，以及下午2時至5時；另外，會研究在個案或群組較多的地區設臨時檢測中心，讓市民自願參與檢測，初步擬在葵涌、九龍城、尖沙嘴及灣仔設立，正積極研究有關安排。

醫管局自8月1日起使用亞洲國際博覽館社區治療設施，接收較年輕及病情較輕微的確診者，早前疫情放緩後，設施已於9月18日轉為備用。醫管局總行政經理劉家獻表示，社區治療設施現設900張病牀，已隨時預備好醫療設施及人手，有需要時可在72小時內重新啟用設施及接收病人。

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