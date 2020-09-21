岑子杰遇襲案　16歲被告判教導所　次被告領導犯案囚46個月 (19:35)

兩名被告分別為何力桓（16歲）及羅建華（30歲）。何力恒承認無牌駕駛及駕駛車輛無第三保，受審後被裁定串謀有意圖而導致他人身體受傷害，以及未獲授權而取用運輸工具兩罪罪成。羅建華則承認串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三保共3罪。

法官陳仲衡判刑指出，該案屬精心策劃，嚴重且邪惡，若非事主羅國偉勇敢擋格，相信岑子杰的傷勢會很嚴重。

陳官引述教導所報告指出，首被告缺乏父母指示及監督，今次犯案因貪心「搵快錢」，陳官認為勞教中心的建議太輕，但考慮到更生應大於懲罰，故判他入教導所，另須停牌18個月。

此外，陳官稱次被告屬領導角色，他向敏感政治人物施襲，以及招攬及利用未成年少年，罪責更重，屬加刑因素，最終判監46個月，另須停牌18個月。

油尖警區重案組徐浚銨偵緝督察在判刑後見記者，被問到是否已鎖定施襲者，他稱目前未作出拘捕，但警方仍在盡力調查中。

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