教會透過Google Meet辦網上講座　主任牧師遭不知名帳戶踢出聊天室 (17:15)

陳勉宜表示，教會已向 Google反映事件，將來亦會加強網絡保安。他強調，不會因此感到懼怕：「我們理解政權會有做錯事的可能，但政權做錯事，我們人民的盼望是，他能夠正視所做錯的事，糾正他做錯的地方，行番條正路，人民仍然（會）支持。」

中華基督教會屯門堂由8月16日起，一連4個周日舉辦「紅旗下十架的歷史變遷」講座，周日為講座第三堂，主題為「改革開放後政教關係的劇變」。

陳勉宜說，今次是首次有網上講座遭騷擾，認為可能是「五毛」所為，「可能有人想震懾我哋」，但強調不會懼怕，因講座是「講歷史、講真相」，教會下周會如常舉辦講座的第四堂。

陳勉宜接受本報電話訪問表示，講座由一名神學院歷史學者擔任講員，內容並非首次分享，「與國安無關」。他說，講座是供該堂及友好堂會信徒報名參加，登入時需核實身分，而當日講座開始前，管理員發現自稱「中國國安局香港分局」、「中國國家安全局」、「Shenzhengovernment」的帳戶要求加入，隨即拒絕。

一個半小時的講座完結後，是問答環節，陳勉宜匯報指出，注意到有3個機構要求加入，是不尋常的情況，呼籲信徒留意，但在他講完3個機構名字、話音未落，帳戶隨即被移除聊天室，認為是被針對處理，他其後要求同事再將其帳戶加入聊天室，並說：「我感覺到這裏有國安朋友，我們這裏是正常教會聚會，希望你們尊重我們的信仰和教會……」未幾帳戶又被移除。

陳勉宜之後不斷嘗試再登入，但每次進入聊天室後都迅即被移除，來回重複超過10次，之後轉用太太手機登入，宣布遇到有關「攻擊」，也隨即被移除，最後需由其他同工宣布「聚會」因受騷擾而取消。

陳勉宜表示，帳戶被移除聊天室時，當下感受是質疑「政治打壓咁快來到，是否對宗教自由有新一套做法？」不過，他事後檢討認為，應該是「五毛」所為，未必是中國政府。他解釋，香港涉及國家安全的機構為國安公署，但要求加入的帳戶名為「中國國安局香港分局」，質疑「五毛」連正確名稱也寫錯；亦認為深圳政府未曾干涉他們教會聚會，認為他們不會有興趣這樣做，至於是否確實有「中國國家安全局」，他稱不能確定。

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