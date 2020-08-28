陳彥霖死因聆訊的士司機作供　稱彥霖下車位置接近海邊 (17:20)

周泰來表示，陳彥霖上車時赤腳及綁了「好似非洲黑人」的辮子，所以新聞報道陳彥霖死訊時，他腦海裡有點印象。他稱陳彥霖下車時天色已黑，下車的位置與海邊距離100至200呎，「我有擔心過，點解要喺到落車？」

知專高級主任梁寶怡稱，陳彥霖是職訓局青年學院的學生，會於知專校舍上課。她稱根據記錄，去年9月19日、即陳彥霖失蹤當晚7至8時，有人從知專B座2樓的平台拾獲彥霖的私人物品，包括其身分證、學生證、iPhone電話及一張寫有「唔好貪得意，大麻咪亂試」的宣傳單張等。至9月27日，警方到知專調查一宗屍體發現案，梁寶怡將彥霖的物品交給警方。

庭上播放的知專閉路電視片段顯示，一名穿黑色吊帶背心及鬆身褲的女子去年9月19日於傍晚約6時至7時在知專校舍徘徊。女子原本穿一雙黑鞋，在9樓的露天花園步向樓梯方向，隔了約6分鐘後，女子從樓梯赤腳走下來。不久，女子出現在不同樓層，一度駐足觀看壁報板及拿起疑似寫上「防止地滑」的告示牌，又曾按掣後卻沒有進入升降機。

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