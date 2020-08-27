同學形容陳彥霖開朗健談　失蹤前一日上課躺地睡覺 (16:15)

去年8月12日，女警伍詠兒當時隸屬大嶼山北的軍裝巡邏小隊，她說當日下午2時接到途人求助，其時陳彥霖在東涌站外大叫大哭，聲稱自己遺失手機，無法聯絡男友的父親。伍詠兒向陳彥霖遞上紙巾，遭她拒絕。後來陳彥霖在途人安撫下平靜下來，伍詠兒離開現場。

翌日，陳彥霖於塘福懲教所外涉腳踢一名女警的膝蓋，當時駐守大嶼山南分區警署巡邏小隊的警長陳永富以襲警罪拘捕陳彥霖。陳永富表示，陳彥霖被鎖上手銬制服後以敵視眼神望向警員，「好似想同差人對抗」，及後被帶返梅窩警署。錄口供期間，陳彥霖想站起來回走動，陳永富命令她坐下，陳彥霖聽從其要求。

陳彥霖的同班同學趙鈞誼表示，陳彥霖為人開朗及健談，兩人一同在知專設計學院上課，至去年9月初開學成為朋友。陳彥霖不時以WhatsApp向她分享感受，例如想「返學開開心心」及「拍片錄歌開channel」。

趙鈞誼憶述，於9月19日、即陳彥霖失蹤前一日，陳彥霖上課期間躺在地上睡覺，並取去男同學的書包當作枕頭。及至下午1時放學後，趙鈞誼及另一名女生與陳彥霖一起乘搭港鐵，陳彥霖又坐在地上。眾人原本在美孚站下車，惟陳彥霖沒有下車。趙鈞誼向陳彥霖發信息，問她為何沒有下車，陳彥霖回覆「唔記得落車」。聆訊今午繼續。

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