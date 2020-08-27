被問美國制裁有否影響家人　林鄭月娥：家人明白願意犧牲 (22:00)

林鄭月娥早前主動退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜，她在訪問中稱，對這些名譽沒興趣，說當年學院院長表示榮幸有舊生成為香港特首，而她接受這個名譽有利香港和劍橋、劍橋大學與國家的合作，她形容對方特別提到國家，所以當時便答應了。

稱警克制容忍「不願傷害學生年輕人」

林鄭月娥說，沒料到香港的政治如此複雜，「因為我不算很懂得政治的人，我是一個管治的人」。她說，在去年反修例示威期間，自己也睡得不好；在中大、理大衝突期間，她曾與警方高層聯繫，警方不願意傷害學生同年輕人，她認為警隊是「以最克制、最容忍的態度」處理事件。她認為《港區國安法》生效產生震懾作用，令「香港回到我們比較熟悉的香港」。

提到反修例運動被逮捕的9000人當中有40%是學生，林鄭月娥表示痛心，未來一兩年要「盡量找一些是撥亂反正的事情做」，包括不能再容忍公務員參與反政府的行為；在教育方面，要幫助學生認識國家，建立正確的國家觀念和認識香港與中央的關係等，她又提到家庭的教育很重要，認為一些家長與子女一起示威及參與暴力行為很不對。

林鄭月娥又談及香港的新型冠狀病毒疫情，對於網上流傳市民做完全民檢測後，「粵港通」最遲10月15日可開通，她說「肯定是謠言」。

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