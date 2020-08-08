美制裁11中港官員　港府批雙重標準無恥　林鄭月娥：我們不會被嚇怕 (15:00)

美國財政部昨（7日）公布制裁11名中港官員，包括特首林鄭月娥、兩任警務處長、港澳辦主任夏寶龍及兩名副主任等。特區政府今午（8日）發聲明，強烈批評美方的「所謂制裁」是「厚顏無恥及令人厭惡」，並引述特首林鄭月娥稱「我們不會被嚇怕」，又表示港府會全力支持中央政府實施反制措施。
港府聲明稱，美方以《港區國安法》為由實施所謂制裁，是「公然和野蠻地干預中國內部事務，出於部分美國政客的私利，以香港作為棋子，為中美關係製造麻煩」，形容美國利用香港去年6月起的「反政府暴動」，藉詞維護人權、民主和自治，通過多項針對香港特區的法例和行政命令，顯示美國持雙重標準和偽善，且違反國際法和國際關係的基本常規。
特區政府嚴厲譴責美國政府公開涉事中港官員的個人資料，稱會就嚴重侵犯私隱和人身安全的「國家級起底」行為，保留法律追究權利。
港府在聲明末段表示，特首林鄭月娥代表被針對的高級官員指出，他們「正履行維護國家安全的光榮任務」，不單保護750萬港人、還保護14億中國內地人民的性命和利益，「我們不會被嚇怕」。
英文版的特區政府聲明於下午12時35分發出，至下午3時09分發出中文版本。
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