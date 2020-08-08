美制裁11中港官員　港府批雙重標準無恥　林鄭月娥：我們不會被嚇怕 (15:00)

港府聲明稱，美方以《港區國安法》為由實施所謂制裁，是「公然和野蠻地干預中國內部事務，出於部分美國政客的私利，以香港作為棋子，為中美關係製造麻煩」，形容美國利用香港去年6月起的「反政府暴動」，藉詞維護人權、民主和自治，通過多項針對香港特區的法例和行政命令，顯示美國持雙重標準和偽善，且違反國際法和國際關係的基本常規。

特區政府嚴厲譴責美國政府公開涉事中港官員的個人資料，稱會就嚴重侵犯私隱和人身安全的「國家級起底」行為，保留法律追究權利。

港府在聲明末段表示，特首林鄭月娥代表被針對的高級官員指出，他們「正履行維護國家安全的光榮任務」，不單保護750萬港人、還保護14億中國內地人民的性命和利益，「我們不會被嚇怕」。

英文版的特區政府聲明於下午12時35分發出，至下午3時09分發出中文版本。

政府聲明英文版本

美國制裁中港官員 相關報道：

美制裁林鄭夏寶龍11官員 凍結資產禁交易 劉兆佳：料無意推金融手段「加辣」

蓬佩奧：美制裁行動傳達清楚信息 香港當局行動無法接受

邱騰華：美制裁無理、雙重標準 行為橫蠻野蠻

駱惠寧回應美國制裁：國外無資產 可寄100美元予特朗普供其凍結