申法援向開槍警索償遭拒　10．1中槍男生憤怒：署方自行定奪警武力合理 (23:40)

據了解，曾志健將提出上訴。根據法援署回覆，申請人可向高等法院司法常務官提出上訴。

曾志健就槍傷一事，有意入稟向警方追討人身傷害賠償。但據法援署回覆曾志健信件，署方拒絕其申請，原因是法援署「未能證明你有合理理由提出訴訟」，並稱「考慮了所有的證據，本署認為警方於相關時間向你所使用的武力是合理的」。

曾志健透過第三方回應，對於法援署決定感到失望和憤怒，認為決定「明顯地涉及政治因素」，「案件還未開始審訊，法援署已自行定奪警方向我使用的武力合理」，他「永遠不會忘記這件事對我的傷害」。

法援署回覆本報查詢表示，基於《個人資料（私隱）條例》及《法律援助條例》限制披露資料的規定，未經受助人同意，不能就任何個案提供資料。法援署續稱，署方在進行案情審查時，「會考慮案件的背景、現有證據和適用於該案件的法律原則，以決定應否批出法援」。

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