港區國安法｜壹傳媒工會：搜查報館屬香港史上極罕有嚴重事件　譴責警方嚴重侵犯新聞自由 (14:45)

聲明指出，警員進入壹傳媒大樓後，部分警員在警方仍未向《蘋果日報》總編輯羅偉光及律師出示搜查令前，已擅自搜查該報記者桌上的文件和新聞材料，即使記者要求立即停止，警員仍置若罔聞。壹傳媒工會強烈譴責警方擅自觸碰及查閱新聞材料，稱有關行為破壞傳媒對資料來源保密原則，嚴重侵犯新聞自由。

對於警方國家安全處高級警司李桂華聲稱警員是進行「初步審查」，以分辨需要避開的新聞材料，壹傳媒工會稱其講法不合理，並認為警員絕對知道搜查的範圍屬於編採部門，批評警員繼續翻閱新聞資料文件屬濫權行為。

聲明又提及警方在搜查期間，一度要求在大樓內採訪的記者停止拍攝，並不斷擴大封鎖線至新聞編採部門。工會譴責警方阻撓記者正常工作，強調報館遭搜查涉及重大公眾利益，記者在場採訪是理當所然。

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