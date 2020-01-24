新冠肺炎｜仁濟醫院普通病房病人病毒測試「陰轉陽」　屯門醫院護士上班發燒檢測陽性 (17:30)

涉公立醫院個案：

．仁濟醫院44歲病人初步確診：病人8月6日因發燒及腹瀉3日，經仁濟醫院急症室入住內科監察病房，當時新冠病毒測試呈陰性，故於8月7日獲安排轉回普通病房繼續留醫。惟當日醫生巡房時見病人仍有發燒及腹瀉，故安排病人轉到負壓病房及再接受新冠病毒測試，今日接獲測試結果呈陽性。曾與染疫病人在同病房留醫的11名病人列密切接觸者要檢疫，其中4人已出院，交衛生防護中心追蹤；3名病房助理因協助病人清理排泄物時，只穿「普通病房需要」的保護衣，未有穿好處理感染新冠病毒病人所需整套個人保護裝備或眼罩，故同列密切接觸者需檢疫。另有10名醫護人員及一名病人被列為其他接觸者，要接受醫學監察

．屯門醫院急症室女護士初步確診：護士今早上班時發現有低燒，新冠病毒測試初步呈陽性。她今日在觀察病房當值，有穿合適個人防護裝備。院方正翻查該護士的工作紀錄，以及追蹤她曾接觸的病人；觀察病房及女護士曾到的茶水間等地方已作清潔

．伊利沙伯醫院人事部文員（個案4007）8月7日確診：文員因早前有家人確診，故被安排入住檢疫中心，自7月31日後已無上班。劉家獻表示，相信該文員與院內感染無關

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