梁植偉中學3中四生涉燒校門　辯方投訴警要脅「唔認刑毁就告暴動縱火」 (21:45)

被告為張凱傑（16歲）、關昊侃（18歲）及鄭梓健（18歲）。張凱傑被控於今年5月25日，與另一人損壞青衣樂善堂梁植偉紀念中學的玻璃門，以及8月4日於青衣長宏邨一個單位內管有兩支伸縮棍；另與關昊侃同被控於7月24日用火損壞校門外的花槽及牆身。鄭梓健被控於7月24日串謀其餘被告縱火。

據了解，有閉路電視拍下有男子在校門外縱火的經過，警方亦在被告的手機找到疑似縱火片段。

裁判官押後案件，以待警方驗指紋及翻查閉路電視片段等。張凱傑及關昊侃的保釋申請被拒；鄭梓健獲准以1萬元現金保釋，其間不得接觸控方證人。

張凱傑透過律師投訴，他於青衣警署錄口供前，被警長威脅稱「如果唔講清楚，我點對你都得！」該警長又以免加控暴動罪為由，利誘他承認刑毁罪。

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