立法會選舉押後｜林鄭：有信心原定選舉日電子派票惟無法說服選管會　認真考慮境外投票 (19:15)

林鄭月娥表示，境外投票在香港討論了一段時間，香港要融入國家發展大局，很多人在粵港澳大灣區工作、發展，要考慮日後選舉是否要尊重這些居民和與香港有緊密聯繫者的投票權，亦要改善長者投票的特別安排等。她透露，政府有信心在原本9月6日的立法會投票日做到電子派票，但無法說服選管會可以做到。

林鄭月娥稱，未來一年因押後選舉而出現的立法會「真空期」，要提請中央解決，這刻中央未透露解決方案；她在交給中央的報告中沒提出具體建議，她認為以常理、合邏輯的做法是把現屆立法會延長一年，「做番立法會慣常工作」。她又反駁「陰謀論」，促不要「本末倒置」，稱延後選舉一年與行政機關想立法會做什麼完全無關；重申延遲一年是因為顧及立法會議事周期，要審議《財政預算案》。

至於港澳辦副主任張曉明在《港區國安法》實施時，形容這是香港「二次回歸」，同時移民潮再現。林鄭月娥回應表示，香港居民在《基本法》下有出入境自由，「每個人在人生過程中有很多考慮，想在哪裏發展、居住、落地生根，我們尊重這自由」，但她希望香港人對香港有感情和信心，而她對香港充滿信心，在中央支持下仍大有發展空間。她續稱，《港區國安法》能提供平穩的環境，香港有更多空間做其他工作。

林鄭月娥又說，社交媒體上的「反說話」能力，比政府宣傳能力更大，從而影響市民、年輕一代，對中央有負面的看法。被問到對外宣傳是否要做得更好，她稱政府已不斷努力做，但一年下來感受深的是外國傳媒對香港有偏見，外國政府對「一國兩制」未有深刻理解。

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