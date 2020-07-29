食肆全禁堂食首天｜政府開放19社區會堂供市民吃飯【附名單】 (21:14)

【21:14更新】因應新型冠狀病毒疫情，全港食肆今日（29日）起禁止堂食。政府表示，為方便有需要的市民在措施實施期間可於有蓋空間食用自攜午膳，民政事務總署明日（30日）起，於早上11時至下午3時，開放19間社區會堂／社區中心供市民用膳，市民入內前須探熱及戴口罩，有病徵者不得進入；進食時要按照預先編訂有1.5米距離的座位入座，除飲食期間外必須戴口罩，進食後須離開。政府又呼籲非政府機構在午膳時間開放設施，以便利更多市民。
19間社區會堂／社區中心的地點如下：
港島區：
中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
南區 － 鴨脷洲利東邨利東社區會堂
灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區：
九龍城 － 啟德協調道3號啟德社區會堂
觀塘 － 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
深水埗 － 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
離島 － 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂
西貢 － 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
沙田 － 沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心
大埔 － 大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣 － 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
屯門 － 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
元朗 － 元朗朗屏邨朗屏社區會堂
元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心
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