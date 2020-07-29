食肆全禁堂食首天｜政府開放19社區會堂供市民吃飯【附名單】 (21:14)

【21:14更新】因應新型冠狀病毒疫情，全港食肆今日（29日）起禁止堂食。政府表示，為方便有需要的市民在措施實施期間可於有蓋空間食用自攜午膳，民政事務總署明日（30日）起，於早上11時至下午3時，開放19間社區會堂／社區中心供市民用膳，市民入內前須探熱及戴口罩，有病徵者不得進入；進食時要按照預先編訂有1.5米距離的座位入座，除飲食期間外必須戴口罩，進食後須離開。政府又呼籲非政府機構在午膳時間開放設施，以便利更多市民。