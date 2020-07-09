中一註冊日　書局：教科書凍價整套平均二三千元 (14:45)

今早陸續有家長到書局為升中子女買新書，漢榮書局負責人石漢基說，大部分出版商響應教育局呼籲，教科書今年凍價。他指出，以往出版社都因通漲、成本等，每年調整書價，他形容今年凍價情況特殊。石漢基又說，今年中一全套教科書平均二三千元，視乎學校用書量。

家長李太的幼子將升讀中一，買整套新書約需3700多元，而其長子正就讀中五，留下來的中一舊書因已改版而不合幼子使用。李太又說，其從事眼鏡批發的丈夫是家庭唯一經濟支柱，疫情下收入受影響，加上兒子開學開支，令家庭經濟有壓力。

同樣到書局為升中兒子買教科書的家長尹先生說，今年很多教科書出新版，故傾向買新書。他又說，連同升中三的長女，兩名子女新學年開支逾萬元，他認為金額可以接受，又說政府派的一萬元已全用作幫補開學費用。

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