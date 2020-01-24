港區國安法｜涉七一攜「不要香港獨立」旗被捕　保釋男：警指違分裂國家罪 (22:53)

不願具名的25歲男子今晚約9時45分在家人陪同下保釋，他說自己被捕時穿「光復香港 時代革命」上衣，但稱警方未有明確指出他涉違反的條例；他被捕時所穿的衣服及鞋均被沒收。另一名青年則於晚上10時同由家人陪同保釋，他稱因在袋中被搜出數十張寫上「光復香港 時代革命」的文宣而被捕，被指涉嫌違反分裂國家罪，文宣已被沒收作證物；他需一個月後回警署報到。

3名男被捕人均表示，在警署內沒有特別部門處理他們的手續，與示威中其他被捕者由同一批警員處理。

至約晚上10時半，涉違反港區國安法被捕的67歲周女士在灣仔警署獲保釋。她表示，警方指稱她違反「煽動分裂國家罪」，其手機、衣物、鞋及涉案紙牌被沒收；她以500元保釋，本月30日要再到警署報到。她表示沒有尋求律師協助，日後如要上庭再作打算；亦不會因今次被捕而不上街，會視乎情況決定。

周女士涉於昨午近3時，在銅鑼灣崇光百貨外東角道舉起寫上「香港獨立 Hong Kong Independence」、貼有英國及美國國旗的紙牌，走到警方封鎖線前，然後被拉進防線搜查。她今晚保釋後稱，昨日舉牌已有被捕準備，舉牌是為捍衛言論自由，「以前可說的東西，現在都要說」。

兩男子仍被扣查

警方表示，昨日在全港各區多處的執法行動中共拘捕6男4女，年齡介乎15至67歲，涉嫌作出煽動或教唆他人分裂或顛覆國家的行為，違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》。其中4男4女已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到，其餘兩名被捕男子現正被扣留調查。

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