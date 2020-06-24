新冠肺炎｜屯門醫院住確診者病房滲水落下層　兩病人遭濺中一人需隔離 (22:35)

屯門醫院發言人今日（24日）表示，主座5樓兒科隔離病房浴室地板出現滲漏，水滴滲漏至下層天花，致4樓外科病房兩名男病人，分別於本月22及23日遭病房天花的水滴濺中。

院方向衛生防護中心通報事件，稱專家檢視後認為感染風險不高，但為審慎起見，安排遭濺中眼鏡的病人入住隔離病房，接受14日隔離檢疫及14日醫學監察；被濺中腳踝的病人則轉往獨立病房留醫，並需接受28日醫學監察。

兩間病房受影響的6名兒科及12名外科病人，昨晚（23日）已獲安排調至其他病房。院方將安排滲水的5樓兒科隔離病房維修，料需時數星期，其間會安排另一隔離病房接收需隔離的兒科病人。

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