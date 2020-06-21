港區國安法｜湯家驊：駐港國安機構管轄不應包括執法審訊 (14:49)

湯家驊稱，他個人傾向維持現行做法，由終審法院首席法官分派案件，但認為即使改為由特首指定法官處理國安相關案件，亦不影響司法獨立。被問到為何草案訂明由特首指定法官，湯家驊同意有關決定給人印象「不太信任首席法官」，而新的首席法官（張舉能）明年才上任，「中央會否覺得對他認識不深入，我不敢揣測」。

草案又提及在正籌備的國家安全委員會內，中央將委派顧問提供意見。湯家驊認為，在指定法官的問題上應否諮詢國安顧問，屬特首決定，但就形容問內地顧問有關香港法官的質素，是「超乎現實的情況」。他又說，國家安全屬國防外交，特區不夠經驗，故中央在港設立「維護國家安全公署」是有需要的；惟他又稱，公署及國安有關機關在「特定情形」的管轄，不應包括執法及審訊，「我們的司法體制是一個獨立的司法體制，我們不想看見一個體制之外，有另外一個體制同時間在香港出現，我認為這樣對《基本法》有一定衝擊」。

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