6．12衝突一年各區設街站　旺角銅鑼灣警舉藍旗拘捕多人【短片】 (23:26)

【23:26】警員在銅鑼灣百德新街再截查8人，其中一女子被搜出香港獨立旗幟。全部人其後均獲放行。

【22:56】防暴警在銅鑼灣百德新街向怡和街推進，檢查記者證件，部分無證的人被警員搜查。

沙田新城市廣場所有被截查的市民全部獲釋放後，警員撤出商場。

警方在旺角砵蘭街雅蘭中心外截查約50名市民，警員不斷要求記者後退至亞皆老街，但記者只能遠距離拍攝。警方再次封鎖整條砵蘭街，封鎖範圍內有逾百名市民。

截至晚上10時警各區拘捕35人

【22:46】截至晚上10時，警方在各區共拘捕35人。警方稱，入夜後，旺角、銅鑼灣、元朗及觀塘一帶均有群眾集結及高聲叫囂。其中於旺角，有人在山東街從高處向警員投擲硬物。警方先後在涉事地區發出多次警告，並採取驅散及拘捕行動。被捕的24男11女涉嫌傷人、參與非法集結、參與未經批准集結、公眾地方行為不檢及藏有攻擊性武器等。

旺角大批防暴警察在砵蘭街高速推進，約數十名市民被截查。

在銅鑼灣聚集的市民差不多已全部散去。

【22:40】警方在旺角亞皆老街馬路中心舉起藍旗，對面的砵蘭街有市民聚集，惟當中大多數都是記者。

有小量市民在沙田新城市廣場聚集，部分人在6樓指罵疑似便衣警員，約50名警員進入新城市廣場使用電筒照射，有疑似便衣警員被照後大叫：「自己人！」警員分別在中庭及4樓（中庭上一層）共截查兩人。

【22:30】有市民在銅鑼灣記利佐治街及百德新街交界與警方對峙，其間高叫口號；警方再度推進嘗試驅散。警方行動期間要求記者與警方保持合適安全距離。

觀塘市民聚集 一男子持刀施襲被捕

【22:12】警方在facebook表示，晚上9時許有群眾在觀塘同仁街一帶聚集，其間一名男子在旁叫囂並突然持刀襲擊現場的人。在附近巡邏的警員迅即上前制服該名施襲者，並以傷人罪將他拘捕，該名27歲男子現正被警方扣查。事件中一名22歲男子受傷，已被送院接受治理。

【22:08】晚上近10時有市民在銅鑼灣崇光百貨外街站再聚集，唱歌及叫口號，警方再舉藍旗警告，把防線推到記利佐治街和告示打道天橋交界，其後回頭推進，在銅鑼灣港鐵站E出口拘捕最少一人。

【21:47】防暴警察在旺角砵蘭街向山東街方向推進，其後退向亞皆老街。

銅鑼灣防暴警收起在東角道的封鎖線，多名被捕者被帶上警車準備離開。

【21:40】警方在旺角砵蘭街再次舉起藍旗，有警員舉起大口徑防暴槍作警告。

另外，警方在facebook發帖稱，晚上8時許在旺角彌敦道及亞皆老街附近巡邏， 發現一名30歲男子形迹可疑。警員截查該男 子發現其背囊外掛有一條傘繩，繩頭位置暗藏刀片。該男子涉 嫌在公眾地方管有攻擊性武器被捕。

【21:27】防暴警在銅鑼灣東角道舉藍旗；金百利商場外有市民頭部受傷被送上救護車，當時其身上掛有嘔吐袋；現場有市民大罵警察打人。

【21:12】警方在旺角解除雅蘭中心外的封鎖線。

【20:55】民主黨立法會議員許智峯在銅鑼灣東角道金百利商場外被綁上索帶。

【20:45】警方在旺角山東街及砵蘭街交界再舉藍旗警告，但現場並沒有市民聚集，警方前方只有汽車，遠處則有市民叫囂及指罵警察。銅鑼灣黃金商場外有市民被制服在地。民主黨立法會議員許智峯在銅鑼灣東角道一度被警員截查，他說自己當時開咪叫警員冷靜，警員表示要沒收其揚聲器，並大力扯他入封鎖線內，曾屈曲其手腕及手肘。許智峯向在場記者投訴期間，防暴警大聲喝令記者熄機，並表示要查記者的身分證。

警方表示，晚上近8時，有人群在旺角亞皆老街一商場外一帶及銅鑼灣一帶集結叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下進行受禁群組聚集的相關罪行，警方警告參與者立即停止集結及離開。警方稱，會加強巡邏及截查可疑的人，避免有人伺機犯事。

【20:38】警方在旺角封鎖整條砵蘭街，市民及記者退到山東街行人路，警方繼續舉起藍旗警告。

銅鑼灣防暴警在崇光百貨後截查多名市民。

【20:25】銅鑼灣防暴警在東角道再舉藍旗警告。

【20:25】銅鑼灣防暴警沿東角道衝向世貿中心，制服最少兩人。

【20:18】有市民在旺角砵蘭街遊行，警方在砵蘭街和山東街舉起藍旗警告。

【20:15】銅鑼灣防暴警在崇光百貨對出的軒尼詩道舉藍旗，要求聚集的市民離開，並設封鎖線，要求記者返回行人路。

【20:05】銅鑼灣聚集的數百市民開始高叫「香港獨立，唯一出路」、「光復香港，時代革命」等口號，並高唱《願榮光歸香港》；富商劉定成亦現身銅鑼灣集會。

在旺角聚集的市民亦高唱《願榮光歸香港》，與此同時，停泊路旁的警車響起警笛聲，並呼籲市民不要超過8人聚集。警方在雅蘭中心外圍起封鎖線，有數十人被截查。

沙田亦有大批市民聚集，站滿新城市廣場中庭及多個樓層，口號聲此起彼落。

【19:30】銅鑼灣約有數十人駐足觀看反修例回顧展覽，有十多名軍裝警及防暴警在崇光百貨外駐守戒備，暫氣氛平靜。

【19:14】警方在旺角朗豪坊外截查市民，並拉起橙色封鎖線，一名青年留在封鎖線內。朗豪坊砵蘭街方向的玻璃門於晚上約7時已關上。

【18:55】旺角朗豪坊外有約20人聚集，叫口號「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人建國」、「香港獨立，唯一出路」。有防暴警呼籲市民不要逗留，以及留通道給其他人使用。

【18:35】下午6時許，旺角朗豪坊外有市民自發舉起紙牌「你若放棄誰衛我城」，現場未見大批示威者聚集，但有4輛警車駛過並停泊砵蘭街，大批防暴警落車巡邏，並截查穿黑衣的青年。

下午6時半，在銅鑼灣高士威道近維園位置有水炮車及銳武裝甲車停泊，另有5輛警車停泊戒備。

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