天文台發一號風球　明或考慮發三號風球 (21:40)

天文台表示，一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。位於南海中部的熱帶低氣壓已命名為鸚鵡。在晚上9時，鸚鵡集結在香港之東南偏南約710公里，即北緯16.8度，東經117.7度附近，預料向西北移動，時速約22公里，移向南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並有所增強。

按照現時預測路徑，鸚鵡會在今晚（12日）至明日（13日）日出前與香港保持一段距離，一號戒備信號會維持一段時間。預料明日日間本港風勢會逐漸增強，海有湧浪，屆時天文台會視乎本港風力情況，考慮發出三號強風信號。

天文台提醒市民留意周六及下周日（14日）的戶外活動可能會受天氣影響。

【20:24】天文台於晚上8時20分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港，提醒市民計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

天文台表示，於晚上8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約740公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並有所增強。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日（13日）日出前與香港保持一段距離，一號戒備信號會維持一段時間。

【11:50】位於菲律賓附近的熱帶低氣壓昨晚（11日）橫過呂宋及進入南海。天文台預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強，並在未來一兩日靠近廣東西部沿岸。本港明日（13日）天氣酷熱，有幾陣驟雨及雷暴，稍後風勢增強。周日（14日）風勢頗大及有狂風驟雨。

天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展及動向，預料今日（12日）稍後有需要發出熱帶氣旋警告信號，市民請留意周末期間戶外活動可能受天氣影響。

【07:30】酷熱天氣警告生效 周日天氣轉壞

上午7時30分，天文台錄得氣溫28.9度，相對濕度84%。酷熱天氣警告現正生效。

高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。

在上午5時，位於菲律賓的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之西北偏北約160公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過呂宋，移向南海北部。

本港地區今日（12日）天氣預測大致天晴，但早上局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹輕微至和緩偏南風。

展望明日大致天晴及酷熱，稍後有驟雨。星期日天氣轉壞，風勢頗大及有狂風驟雨。下星期一及星期二仍有驟雨。

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