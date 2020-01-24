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葉劉淑儀：BNO只是延長逗留期沒作用　英方如容許獲居英權屬違《中英聯合聲明》 (14:01)

英國首相約翰遜早前曾表示，若中方堅持實施「港區國安法」，英國將修改移民規則，容許英國國民（海外）護照BNO持有人逗留12個月並可續期，並給予額外移民權利。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早（7日）出席商台節目後表示，若把BNO逗留期延長至12個月，但只是旅遊居留、無法在當地工作，是沒有作用的。

葉劉淑儀稱，BNO持有人能否留英，要視乎約翰遜如何修改入境條例；她認為除非是大幅度修改，令BNO持有人不需要符合英方要求的技能、薪金等條件便可留英工作，否則作用不大。她亦稱，即使逗留也要6年才能取得居英權，這期間並須繳交當地稅項及不可享有英國的福利。

她稱，英方做法是違反《中英聯合聲明》就國籍的中英雙方互換備忘錄，因當時英方稱1997年香港回歸後，不會給憑香港關係而取得屬土公民地位的人取得英國居留權。

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