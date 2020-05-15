監警會報告　7．21傷者批未尋真相淡化事件 (23:45)

元朗居民崔先生在去年7月21日參加完港島的遊行後乘港鐵回元朗，一打開車門就遭到白衣人襲擊，手臂和額頭受傷，事後一星期都不敢回元朗，要住酒店。時隔大半年，崔先生說傷勢已康復，心情亦基本平復，但仍感到憤怒和不解，他認為監警會的報告未能找出真相，「欠好多人一個公道，最想知道有沒有警黑勾結，以及警方當晚的人手是否真的不能應付白衣人」。

崔先生批評，監警會的報告引用大量網上言論和傳媒報道，卻沒有警方內部文件，例如當晚的人手安排等；特首林鄭月娥已表明不會成立獨立調查委員會，他對找出真相感到悲觀。

當晚被白衣人圍毆、背部皮開肉綻的廚師蘇先生形容報告「好廢」，認為報告內容是淡化事件、偏幫警方，未有說明誰人需負責，欠香港一個交代，「純粹流於表面，講當晚發生什麼事，如果是這樣都不用花這麼多個月調查，很多媒體都已報道當晚發生什麼事了」。他不認同報告形容警方當晚「錯過」介入事件的機會，因為他遇襲後已報警，之後仍發生白衣人在西鐵站打人事件，認為警方是明知有白衣人襲擊市民而不作為。

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