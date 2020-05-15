梁君彥引《議事規則》指定陳健波下周一主持內會選舉主席 (11:34)

相關報道：陳健波：下周一內會不處理規程 足夠議員開會就投票選主席

梁君彥表示，今早安排建制派議員及民主派議員就內會主席風波進行協調，但民主派議員未有出席。他強調，今次引用《議事規則》92條是情況特殊，根據彭力克的意見，這是最有效及最快解決風波的方法。

根據《議事規則》92條，「對於本議事規則內未有作出規定的事宜，立法會所須遵循的方式及程序由立法會主席決定；如立法會主席認為適合，可參照其他立法機關的慣例及程序處理。」

梁君彥稱他作為立法會主席，有憲制職責確保立法會事務得以有序、有效及公平地處理，並確保與立法會各委員會（包括內會）相關的規則與程序，不會被個別議員用作妨礙立法會事務的有效處理。由於當前情況特殊，已過了約7個月仍未選出內會主席，而根據早前法律意見，現任內會副主席一直以來主持選舉的做法，不符合其權力及職能，他決定引用《議事規則》92條權力。

內會風波 相關報道：

法律顧問改口 李慧琼重掌內會 一小時處理14條例草案 泛民批「奪權」（5月9日）

梁君彥引述資深大律師意見：現任內會主席李慧琼有權處理嚴重積壓議程（5月4日）