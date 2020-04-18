英外交部關注15民主派被捕　彭定康轟進一步埋葬一國兩制 (21:15)

前港督彭定康發表聲明指出，涉案遊行示威有數以百萬計香港市民參加，但警方只拘捕十多名傑出的（distinguished）港人，這是獨裁政府所為而非法治；對撐起港人生活方式的價值來說，這次拘捕行動是一次史無前例的衝擊。他批評港府的舉動顯示北京決心壓制香港，並在世人聚焦處理新型冠狀病毒大流行之時，聯同「順從北京的香港政府」（subservient government in Hong Kong）進一步埋葬一國兩制。

他又提及，中聯辦稱國務院港澳辦和中聯辦（兩辦）不受《基本法》所限，形容此鹵莽的說法顯示中國國家主席習近平決意拋棄中央以往的政策，為此不惜破壞香港人的生活方式。他呼籲所有知道守護香港高度自治的重要的各國政府和議會，立即發聲反對香港政府和警方的所作所為。

另外，曾聯署關注香港警暴英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）亦發聲明，指出香港警方拘捕「香港民主教父」李柱銘等人，是對《中英聯合聲明》和《基本法》所保障的香港自由、法治和自治一次令人震驚（appalling）的衝擊，呼籲國際社會向北京明確指出，此舉不但不能接受，更會被視為破壞香港自由和國際法治秩序的舉動。

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