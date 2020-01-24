博愛醫院確診翁疑被同房病人傳染　74病人須隔離　150醫護接受檢測 (22:19)

【17:31】港大微生物學系講座教授袁國勇今日（4日）下午於博愛醫院外見記者，他表示，相信確診新型冠狀病毒肺炎的93歲老翁是被一名住在同病房的30多歲男病人傳染。院方已關閉涉事病房，病房內所有病人及醫護人員將接受病毒檢測，並會大清洗及消毒，以及抽取環境樣本檢驗，該病房未來一段時間不會接收病人。

袁國勇表示，老翁3月10日入住博愛醫院，他與上述年輕男病人的牀位相距超過6呎。老翁4月1日出院，4月3日發燒及胃出血，再到博愛醫院求診，接受新冠病毒檢測，結果呈陽性反應。袁國勇說，年輕男病人曾到英國及歐洲，後來確診，老翁最大可能是被他感染，可能是通過醫療儀器傳染。而因老翁發病前曾返家，也不排除是被家人傳染，其家人亦須接受病毒檢測及隔離。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該老翁轉到8樓病房後，與4名病人在同一病格，該4人沒有出現病徵，院方已將他們隔離。

【14:20】博愛醫院一名93歲男病人初步確診新型冠狀病毒肺炎，情況嚴重，院方表示，該病人在新型冠狀病毒潛伏期內大部分時間均留院，醫院正與衛生防護中心及傳染病專家追查病人的感染源頭。

博愛醫院表示，涉事病人3月10日因中風，入住該院5樓一個內科及老人科病房，同月28日轉往8樓另一內科及老人科病房，4月1日出院。他昨（3日）因發燒及嘔吐，再次入住博愛醫院，當時肺部有感染徵狀，獲安排入住監察病房，並抽取鼻咽樣本進行新冠病毒測試。

根據衛生防護中心指引，病人出現病徵前兩日屬於病毒傳播期。博愛醫院表示，病人曾入住的內科病房已暫停接收新症並會徹底清潔。院方跟進有關病人潛伏期內曾接觸的員工，以及鄰近病人的醫學監察及檢疫安排。

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