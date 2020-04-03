去年借閱量最高書籍　旅遊書包辦非小說類前10位 (20:45)

至於中文小說方面，首5名都是金庸的著作，其中最高借閱量的是《射鵰英雄傳》，借閱量為11,053次；其次為《神鵰俠侶》，借閱量為8755次，之後包括《俠客行》、《倚天屠龍記》及《鹿鼎記》。其餘上榜的包括亦舒著作《好好好》、《去年今日此門》、《結或不結 離或不離》等。

民政事務局又稱，去年度公共圖書館用於購置書籍的預算開支約為4740萬元，其中購置本港出版的中文和英文書籍的預算開支分別佔1160萬元及120萬元，預計本年度用於購置書籍的開支約5000萬元。

2019年借閱量最高的10本書籍（成人中文非小說類）

排名\書名\借閱量（次數）

1\大阪‧京都\13,964

2\東京食玩買終極天書\11,993

3\九州達人天書\10,293

4\東京\10,111

5\九州\9860

6\九州：玩味泡湯親自然Easy go!\9846

7\北海道達人天書\9413

8\紅楓粉櫻古意漫遊EasyGo!：京阪神關西\9335

9\澳洲王\9201

10\台北九份淡水基隆宜蘭食玩買終極天書\9013

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