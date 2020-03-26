港今增43宗確診　29人外地到港包括10名學生 (16:51)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（26日）表示，本港新增43宗新型冠狀病毒確診個案，累計有453宗確診、一宗疑似個案。新增確診者包括25女、18男，年齡介乎18至78歲，當中29人從外地回港，包括10名學生，以及一名在澳洲旅遊後原欲經港返回英國，但抵港後發燒送院的病人；另有兩名外傭，其中一人剛從菲律賓來港，另一人曾與僱主一家到訪美國。
14宗無外遊紀錄的新增確診個案當中：
．3人分別是蘭桂坊Insomnia酒吧、灣仔Dusk till Dawn，以及尖沙嘴諾士佛臺All Night Long酒吧的員工
．4人是樂隊成員（個案432、433、434及440）
．4人曾去過上述酒吧（個案422、428、442及450）
．另有一人到過中環砵典乍街45號Kagesha Lounge酒吧（個案437），早前已有最少兩個到過該酒吧的人確診（個案275及284）
．個案428是昨初步確診的22歲女警，她與另一同事曾於3月20日去過All Night Long酒吧。該同事已入院，暫未有檢測結果。另外，女警日前訓練燒槍後，曾與3名朋友飲下午茶，其後於24日在警署上班期間發燒，之後往求醫。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，女警求醫期間曾留在明愛醫院普通病房約半日，曾與她接觸的44名醫護人員全部有穿全套合適保護裝備，暫無人需檢疫。
張竹君表示，經調查後發現Insomnia、All Night Long、Dust till Dawn酒吧，以及亦曾有確診者光顧的灣仔Centre Stage酒吧，均由同一間公司管理，旗下有9隊樂隊共120多人，當中16人已確診。衛生防護中心追蹤到他們後，會全部送入檢疫中心。
另外，長沙灣昌隆工業大廈公司小型爆發群組再多一人確診（個案429）。張竹君指出，涉事公司員工在辦公室的座位較接近，各人上班時無戴口罩，公司6名員工當中，5人已確診。
早前一個到加拿大黃刀鎮、秘魯及玻利維亞的旅行團，今日再增一宗確診（個案444）。該團此前已有7名團員確診。
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