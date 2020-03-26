港今增43宗確診　29人外地到港包括10名學生 (16:51)

14宗無外遊紀錄的新增確診個案當中：

．3人分別是蘭桂坊Insomnia酒吧、灣仔Dusk till Dawn，以及尖沙嘴諾士佛臺All Night Long酒吧的員工

．4人是樂隊成員（個案432、433、434及440）

．4人曾去過上述酒吧（個案422、428、442及450）

．另有一人到過中環砵典乍街45號Kagesha Lounge酒吧（個案437），早前已有最少兩個到過該酒吧的人確診（個案275及284）

．個案428是昨初步確診的22歲女警，她與另一同事曾於3月20日去過All Night Long酒吧。該同事已入院，暫未有檢測結果。另外，女警日前訓練燒槍後，曾與3名朋友飲下午茶，其後於24日在警署上班期間發燒，之後往求醫。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，女警求醫期間曾留在明愛醫院普通病房約半日，曾與她接觸的44名醫護人員全部有穿全套合適保護裝備，暫無人需檢疫。

張竹君表示，經調查後發現Insomnia、All Night Long、Dust till Dawn酒吧，以及亦曾有確診者光顧的灣仔Centre Stage酒吧，均由同一間公司管理，旗下有9隊樂隊共120多人，當中16人已確診。衛生防護中心追蹤到他們後，會全部送入檢疫中心。

另外，長沙灣昌隆工業大廈公司小型爆發群組再多一人確診（個案429）。張竹君指出，涉事公司員工在辦公室的座位較接近，各人上班時無戴口罩，公司6名員工當中，5人已確診。

早前一個到加拿大黃刀鎮、秘魯及玻利維亞的旅行團，今日再增一宗確診（個案444）。該團此前已有7名團員確診。