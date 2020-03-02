【武漢肺炎】珍寶海鮮舫暫停營業　觀光舢舨經理嘆：敵不過時代巨輪 (16:22)

有逾40年歷史、位於香港仔的「珍寶海鮮舫」明日（3日）起暫停營業至另行通知，海鮮舫登船處今日（2日）已貼告示稱「星期一休息」。海鮮舫經營多年，盛載不少人的回憶，有中年婦特意前來憶亡夫，因為一家人最後一次飲茶就在海鮮舫。另有觀光舢舨經理感嘆海鮮舫「敵不過時代巨輪」。
約60歲的周太表示，看到新聞已馬上出門，打算到海鮮舫飲茶，但卻「摸門釘」。她說，亡夫兩年前去世，一家人最後一次飲茶就是在海鮮舫，「拍下了最後一幅全家幅」，故此地對她意義重大。說到此時周太感觸落淚，她認為海鮮舫僅受疫情影響，相信疫情過後會重開。
葉先生與就讀小學的女兒前來拍照留念，他稱僅去過海鮮舫食飯兩次，其中一次是公司春茗，「食完後大家都覺得食物『麻麻哋』」，但裝潢非常特別，亦可惜香港失去一個地標。至於日後若海鮮舫重開會否多點光顧，他笑言「睇吓食評有無改善先」。
營運觀光舢舨、60多歲的黃先生在海鮮舫工作20多年，他對海鮮舫停業感不捨，「就是敵不過時代巨輪」。他說2000年代初「做到無停手」，一日有數以百計旅客坐船到海鮮舫觀光，到今年初一天只有不足10個客人，「海鮮舫不如以前一樣馳名海外」。他稱，海鮮舫停業後要節衣縮食，年事已高無法另謀高就。
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