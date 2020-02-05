【武漢肺炎】何栢良回應政府「全面封關」　籲嚴懲講大話、違隔離令 (19:50)

政府剛宣布由2月8日起，所有從內地入境香港者，包括香港居民、內地居民和其他旅客，都需要強制接受檢疫14日，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為這措施等同全面封關，他就措施落實提出3個問題：
1. 空窗期
措施要3日後才落實，這3日期間從內地來港者，入境後若任意在社區走動，情況不可接受。
2. 講大話
有懷疑個案及其後確診的人未有如實向醫護報告旅遊史及社區接觸史，何栢良認為政府在落實強制14日隔離措施的修例時，應同時處理。
3. 違反隔離令
若有人違反強制隔離令，如離開指定隔離地點，應有何懲罰，何栢良認為政府應詳細交代。
何栢良希望政府在緊急修例及刊憲時，對說謊及違反隔離令者應有重罰，才可有效執行這些措施。
他說，香港已有零星個案無法追蹤源頭，顯示有隱形病人在社區出現，希望前線醫護及市民可同心合力，總動員落實所有抗疫措施，才可把疫症對香港的影響及傷亡減到最低。他呼籲官員應聽市民及前線醫護意見，否則好的措施都會變成壞措施，希望所有措施可盡快上馬，在空窗期應有過渡安排。
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