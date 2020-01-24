【武漢肺炎】失望港府抗疫不力　護士倘被編dirty team會辭職：為何要用命服務內地人？ (23:47)

化名Sandy的九龍西聯網兒科護士曾經歷SARS，她形容，當年同心抗疫，即使醫管局初期對病毒一無所知、欠隔離設施、人手安排混亂等，都會體諒管理層；當時她的部門約有50名護士，僅一人在加入dirty team前辭職，其他人緊守崗位，若有同事染疫倒下，隨時由其他醫護頂上。

兒科護士：倘要入dirty team會請辭

捱過SARS及每年的流感高峰期，Sandy從沒想過辭職，惟她不滿港府控疫措施滯後，甚至比澳門落後，「早知涉新型冠狀病毒，（港府）等到湖北省暫停交通才禁湖北人入境，是沒有意思的」。她與同事已萌去意，其病房有三分之一護士表明，如要入dirty team會請辭，「一定是港府有問題才會這樣做，香港醫護不會隨便罷工」。

「非怕死，想逼政府做些事」

Sandy指出，目前各病房護士均商討如何參與罷工，暫傾向請病假，但憂慮秋後算帳。「我們不是怕死，而是想逼政府做些事」，她又說，曾在醫院做小規模統計，13名護士中，有10人拒入dirty team，「以前SARS是服務香港人，為何現在要用條命服務內地人？」她認為責任在政府，促全面關閉接壤內地的口岸、禁旅客經內地入境。

另外，本報獲悉東區醫院深切治療部今日有15名護士集體請假，該院內科護士Jason（化名）向本報透露，該批護士盼向港府施壓，要求全面實施對內地入境限制。Jason稱，現時醫院充斥擔憂及憤怒氣氛，「我個人對港府宣布局部封關不收貨，最擔心病毒源源不絕攻港，有帶病毒者潛伏社區，導致社區爆發」。

東院護士：dirty team無洗滌期 憂感染病人

Jason坦言不想加入dirty team，其病房有三分之一護士都有意請辭，當中包括年資淺及資深護士，「明白照顧病人是我們的天職，但不值得為政府送命」。他說，醫管局沒為dirty team醫護安排「洗滌期」（washout period），擔心立即返回原本的病房會感染病人。

瑪嘉烈醫院及東區醫院發言人證實有護士集體請病假，涉瑪嘉烈醫院5名內科病房護士；東區醫院有5名及10名深切治療部護士，分別於早上和下午請病假。兩院稱已調配人手，病房服務維持正常。

醫管局：有指引避免院內感染

醫管局今日透過人力資源應用程式發信息，表示全體員工都肩負重任，全力抗疫，假期後所有員工都須緊守崗位，感謝員工維持服務。對於不設「洗滌期」，醫管局發言人稱有既定感染控制指引及培訓，避免院內感染。

武漢肺炎 相關報道：

15護士請病假促全面「封關」 東區醫院：已調配人手維持服務

非港人公院隔離治療 醫管局即日起收費

自由行暫停 入境內地人料減半 高鐵西九龍站及紅磡口岸1月30日起關閉（附主要措施）

稱暉明邨受破壞無法作檢疫中心 林鄭：強烈譴責黑衣暴徒

多個政府部門及司法機構1月29日起暫停服務【名單一覽】