【武漢肺炎】海洋公園、迪士尼樂園、昂坪360暫停開放 (17:28)

【13:39】本港防疫應變計劃提升至「緊急」級別，海洋公園及香港迪士尼樂園宣布，考慮到訪客及員工安全，今日（26日）起暫停開放，重開日期另行通知。

海洋公園表示，如訪客持有於公園售票處或官方網站購買的受影響日期門票，可保留門票，以便日後由公園直接換票或退款；而經授權旅行社或售票平台購入的受影響門票，公園將協助提供相關換票或退票資料。海洋公園官方網站稍後將公布重開日期，以及換票和退票細則。

香港迪士尼樂園亦宣布，樂園今日起暫停開放，度假區內的酒店則維持運作，將為已預訂樂園門票或度假區酒店的賓客安排退款；樂園一日標準門票由購買後起計，有效期為6個月，如有需要會協助已購買門票或已預訂度假區酒店的賓客退款。

另外，位於沙田新城市廣場的史諾比開心世界（Snoopy's World），門外張貼通告，指出因公共衛生安全考慮，即日起暫停開放，直至另行通知。

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