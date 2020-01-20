區諾軒涉揚聲器襲警　警被診斷急性聽力受損 (22:51)

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控罪指出，被告區諾軒（32歲）去年7月8日凌晨零時半，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦。

控方呈上高振邦的醫療報告，報告顯示他求診時稱右耳感痛楚，有間隔耳鳴及聽到「噼啪」聲，影響睡眠及令他煩躁不安，經聽力測試後診斷他急性聽力受損。兩次覆診後高振邦的耳鳴、「噼啪」聲和耳痛問題消退。

事發當晚的指揮官、機動部隊第三小隊高級督察劉嘉昇上庭作供，稱當日區諾軒於警方推進時，以手持的揚聲器米高峰，推撞警方盾牌。高振邦上前與區諾軒和記者對話時，區諾軒以揚聲器近距離向他叫喊，當時高振邦手部有動作，劉嘉昇認為他欲撥開揚聲器。

高振邦作供時稱，當晚區諾軒站於身旁，以揚聲器向他叫喊。高振邦曾要求對方降低聲浪，遭區諾軒以粗言穢語回應。

另外，機動部隊警員關志豪表示，區諾軒與立法會議員譚文豪當日站於警察防線前方，要求與指揮官對話，警方推進期間區諾軒情緒激進，區諾軒針對關志豪叫「毅進仔」3次，並以揚聲器的米高峰敲打長盾3次。

關志豪認為區諾軒有意針對他，並稱當時受驚，亦擔心區諾軒會提升武力、衝擊防線。辯方質疑，關志豪在7月9日的口供沒提及過受驚或擔心區諾軒提升武力。

聆訊明（21日）續。

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