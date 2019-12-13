區諾軒「揚聲器襲警」案 控方撤警匿名申請

警司耳痛 區不認罪

兩項控罪修訂後分別指出，被告區諾軒（32歲）於今年7月8日凌晨約12時半，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪（警員編號：23663）及警司高振邦。區諾軒否認控罪，案件將於1月20日開審，由署理主任裁判官嚴舜儀審理，區諾軒獲准繼續保釋候審。

控方透露，對被告身分及拘捕過程不爭議，將呈上3張光碟，兩張由警方攝製、另一張為從有線新聞社交網站下載的片段。控方亦會呈上兩警員的醫療報告，並傳召5名證人，包括一名醫護人員，以解答辯方對其中一份醫療報告的疑問。

區諾軒在庭外表示，控方撤回匿名申請證明「當初堅持（反對匿名）有道理」，他透露，12月6日收到控方信件，稱不再堅持隱匿警員姓名，但信內無透露原因。區諾軒相信，此案對其他匿名案有啟迪作用，其他案或會引述「今天的經驗」。

【案件編號：KCCC2558/19】

（反修例風暴）