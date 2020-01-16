環境局2027年底前淘汰歐盟四期柴油商業車　推71億元特惠資助 (21:43)

特首林鄭月娥去年10月公布的《施政報告》，建議推出多項新措施改善空氣質素，包括淘汰歐盟四期柴油商業車，環境局今日（16日）向立法會提交文件交代細節。局方建議，沿用淘汰歐盟四期以前柴油商業車輛特惠資助計劃的車輛分類，並提供新車平均應課稅值的31%至37%作特惠資助。

政府早在2014年已分階段淘汰約8.2萬輛歐盟四期以前的柴油商業車，動用約114億元作特惠資助，連同今日公布的計劃，合共涉及185億元。

文件指出，在2017年，全港約4萬部歐盟四期車輛排放的可吸入懸浮粒子和氮氧化物，分別佔全港車輛排放量的23%和19%。

建議資助渡輪公司建電動渡輪

《施政報告》亦建議在港內航線推出電動渡輪先導試驗計劃，以測試電動渡輪在香港應用的技術可行性，和探討長遠是否以新能源渡輪取代傳統渡輪。

環境局指出，目前維港共有7條客運渡輪航線，分別由4家專營或持牌渡輪營辦商營運；由於4家營辦商均表示有興趣參加計劃，政府建議資助每家參與計劃的渡輪營辦商，在他們轄下其中一條渡輪航線，各建造一艘新電動渡輪及相關充電設施。政府建議全額資助相關資金成本，涉及開支約3.5億元，2022/23年度開始試驗，為期24個月。

另外，政府建議資助約40輛電動公共小巴，在不同路線進行為期約12個月的試驗，包括試用不同供應商的電動小巴及充電設施，以比較不同產品的表現，試驗最快於2023年中開始。

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