兩青年涉毁輕鐵八達通機　獲撤宵禁令減報到次數 (18:30)

兩被告依次為地盤工吳兆軒（22歲）及兼職功課輔導班教師霍啟峰（24歲）。控方今日呈上修訂控罪詳情指出，他們被控2019年9月8日，與兩名不知名的人，毁壞輕鐵青松站1號月台上的一部八達通終端機，即在控罪詳情新增「與兩名不知名人士」犯案。

控方表示，律政司在2019年12月底提供法律意見時，建議警方新增一名八達通公司職員證人，講解涉案八達通終端機的交易紀錄及最後檢查時間，以更準確估計案發時間，但對方仍未交出相關證人身分，估計兩周內可確認證人身分。

辯方表示，開庭前數分鐘才獲得控方提供的文件，包括搜屋搜查令、八達通紀錄、手機SIM卡紀錄、修訂控罪詳情等，需時給予被告法律意見，申請押後案件。

辯方另申請撤銷宵禁令，以及減少往警署報到次數，由每周兩次減至每周一次。署理主任裁判官張潔宜批准上述保釋條件，押後案件至2月24日再訊，若被告不認罪，屆時作審前覆核。

據了解，政府化驗所報告結果顯示，被告身上搜出鎚子的油漆，與被毁八達通機的油漆成分不脗合。巡邏涉案地點的便衣港鐵職員，在約40米處目擊3人正在破壞輕鐵設施，惟現場燈光昏暗，未能判斷破壞者的外形及性別。便衣港鐵職員其後開車追截破壞者，但中途曾「跟甩」。另外，港鐵閉路電視則顯示當時5人涉破壞輕鐵設施，但鏡頭未能拍下破壞者容貌。

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