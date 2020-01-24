情侶合演「大龍鳳」詐騙家人　獲家人原諒女方判感化　官寄語「屋企人對你好好」 (13:54)

6名被告分別為情侶徐景樺（31歲）和楊夢儀（28歲）、借出戶口洗黑錢的梁惠琳（22歲）和韓可欣（又名張鳳艷，43歲）、撥打追債電話的莊浩文（26歲），以及指使莊追債的文學輝（55歲）。

涉事情侶及莊浩文早已承認串謀勒索、串謀洗黑錢、妨礙司法公正等罪，莊浩文今日被判入獄22個月，楊夢儀被判18個月感化，徐景樺的判刑則被押後至2月7日。

同案其餘3人則不認罪受審，梁惠琳、韓可欣被裁定串謀洗黑錢罪成，韓被判入獄16個月，梁則獲判接受200小時社會服務令；文學輝被裁定串謀勒索罪成，法官指他「無乜悔意」，還押再約見感化官，並將其判刑押後至1月20日。

法官判刑特別向現已為人母的楊夢儀寄語，「識埋啲壞人會影響自己同屋企人」，又稱「屋企人原諒咗你，我覺得屋企人對你好好」，希望楊能夠努力養育幼女。

案情指出，楊夢儀2017年透過交友程式結識徐景樺並成為情侶，徐指使楊借貸近20萬元，並着她向家人索錢還款。在徐指使下，楊先後以股票失利、欠「大耳窿」等理由向家人索得逾40萬元，款項先後存入梁惠琳和韓可欣的銀行戶口，再遭分批提取。徐又向文學輝付「介紹費」，文再介紹莊浩文下手，多次致電恐嚇楊夢儀一家，楊家更遭淋紅漆。

2018年3月，楊夢儀向楊母稱「出咗事」，後來另有人表示楊被綁架，索35萬元贖金，最終楊母報警，警方調查發現楊徐二人安然無恙，終揭穿騙局，拘捕涉案各人。

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